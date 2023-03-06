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Татьяна Буланова в свой день рождения анонсировала новый альбом

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

6 марта 2023 года, Татьяне Булановой исполнилось 54 года. В свой день рождения, в беседе с ФАН, певица анонсировала новый альбом.

«Уже скоро у меня выходит новый альбом «Таня, дыши», а сегодня практически на всех музыкальных платформах вышла песня «Ты взрослая» — это наша с Сашей Гонапольским коллаборация <...> Чуть позже снимем на нее клип», — поделилась артистка.

Также она рассказала, как отметила свой праздник.

«Первым, кто вручил мне подарок, был младший сын. <...> Сегодня мы соберемся в кругу семьи, а завтра я планирую встретиться с друзьями — людьми, которых я знаю в течение большой части своей жизни. Никакого специального концерта в свою честь я устраивать не собираюсь — просто посидим вместе и отметим», — рассказала Татьяна Буланова.

Ранее актер Гоша Куценко рассказал о схожести со своим персонажем в комедии «1703». Согласно сюжету, старший опер Гоша Колпаков, которого играет Куценко, является фанатом Татьяны Булановой. Актер признался, что и сам слушает композиции певицы.

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