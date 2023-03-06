Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алексей Воробьев признался, что «не гордится» отсутствием жены и детей

close
100%
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Певец Алексей Воробьев признался, что хотел бы завести семью и детей, однако пока не встретил подходящего партнера. Об этом пишет StarHit.

«Я этим не горжусь. Это просто то, какой я. У меня нет ни жены, ни детей. Не вижу смысла это скрывать. Если это случится, я сам раструблю всем», — отметил Воробьев.

По словам артиста, последний раз он влюблялся «по-настоящему» достаточно давно. При этом, отметил Воробьев, последний раз девушка смогла «разбить ему сердце» в 19 лет.

«Больше никто не смог подобраться ко мне так близко, чтобы заставить меня плакать. Огорчиться? Да. Переживать? Да. Но разбить мне сердце — нет», — подчеркнул певец.

Ранее Воробьев заявил, что у него часто рвутся брюки из-за импровизации в шоу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть