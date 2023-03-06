Алексей Воробьев признался, что «не гордится» отсутствием жены и детей

Певец Алексей Воробьев признался, что хотел бы завести семью и детей, однако пока не встретил подходящего партнера. Об этом пишет StarHit.

«Я этим не горжусь. Это просто то, какой я. У меня нет ни жены, ни детей. Не вижу смысла это скрывать. Если это случится, я сам раструблю всем», — отметил Воробьев.

По словам артиста, последний раз он влюблялся «по-настоящему» достаточно давно. При этом, отметил Воробьев, последний раз девушка смогла «разбить ему сердце» в 19 лет.

«Больше никто не смог подобраться ко мне так близко, чтобы заставить меня плакать. Огорчиться? Да. Переживать? Да. Но разбить мне сердце — нет», — подчеркнул певец.

Ранее Воробьев заявил, что у него часто рвутся брюки из-за импровизации в шоу.