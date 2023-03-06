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Фильм «Все везде и сразу» стал лауреатом премии Гильдии сценаристов США

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Ley Line Entertainment

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла 75-я церемония вручения премий Гильдии сценаристов США. Список лауреатов опубликован на сайте премии.

Гран-при в номинации «Оригинальный сценарий» получили Дэн Кван и Дэниел Шайнерт за фантастическую картину «Все везде и сразу» о женщине, путешествующей между параллельными вселенными вслед за своей дочерью.

В двух категориях («Комедийный сериал» и «Новый сериал») лауреатом стало «Разделение», над которым работали восемь сценаристов: Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кари Дрейк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуян Моэнч и Аманда Овертон.

Картина «Все везде и сразу» также стала лидером по числу номинаций на «Оскар-2023» — у нее их 11. Фильм посвящен женщине, которая способна видеть версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь между ними, пытается спасти их от уничтожения. Лента вышла в прокат весной 2022 года и собрала более $103 млн по всему миру, став самым успешным проектом в истории студии A24.

Ранее сообщалось, что фильм «Все везде и сразу» стал лучшим по версии Гильдии продюсеров США.

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