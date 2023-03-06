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Роман российской писательницы Васякиной возглавил книжный топ в Финляндии

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Роман «Рана» российской писательницы Оксаны Васякиной возглавил книжный топ в Финляндии. Об этом Васякина сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на финского переводчика книги Рику Тойволу.

Книгу высоко оценили местные критики. «Рана» теперь самая читаемая книга в Финляндии, ее больше всех заказывают в библиотеках. Также она стоит на первом месте в списке 10 книг, выбранных финскими журналистами-критиками», — уточнила писательница.

По сюжету романа «Рана» героиня везет прах матери из Волгоградской области в Сибирь, чтобы похоронить его на родине рядом с бабушкой и теткой. Она вспоминает собственное детство, размышляет о смерти близких, а также о своем взрослении, женственности и идентичности. Финское издательство Otava в 2023 году также выпустило аудиокнигу «Рана» в исполнении российско-финской актрисы Алины Томников.

Ранее сообщалось, что в Центре Вознесенского покажут спектакль по роману «Рана».

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