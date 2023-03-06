Режиссер Дьяченко рассказал о непростой работе с Сергеем Буруновым

Режиссер Дмитрий Дьяченко в беседе с ФАН поделился впечатлениями от работы с актером Сергеем Буруновым.

«С Сережей, как и с любым талантливым человеком, работается непросто, но очень интересно и радостно. Он очень талантливый комедийный актер, который может играть и сложные драматические роли», — поделился кинематографист.

Дьяченко и Бурунов работали на съемочной площадке таких проектов, как «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь», «Кухня», «О чем еще говорят мужчины».