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Режиссер Дьяченко рассказал о непростой работе с Сергеем Буруновым

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Режиссер Дмитрий Дьяченко в беседе с ФАН поделился впечатлениями от работы с актером Сергеем Буруновым.

«С Сережей, как и с любым талантливым человеком, работается непросто, но очень интересно и радостно. Он очень талантливый комедийный актер, который может играть и сложные драматические роли», — поделился кинематографист.

Дьяченко и Бурунов работали на съемочной площадке таких проектов, как «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь», «Кухня», «О чем еще говорят мужчины».

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