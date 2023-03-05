Ольга Бузова перепела трек «Ультрафиолет» Анжелы Лондон

Певица Ольга Бузова исполнила песню «Ультрафиолет» Анжелы Лондон в шестом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ. Она появилась на сцене в красном обтягивающем костюме в окружении танцовщиц.

Начав номер с зажигательного танца, Бузова продемонстрировала хорошую физическую форму и растяжку. Члены жюри высоко оценили обновленную версию песни в исполнении артистки.

«Я разорван в клочья, — сказал Тимур Родригез. — Я тебя поздравляю с тем, что появилась песня, которая позволила тебе показать весь твой вокальный потенциал — все 48 октав. В какой еще песне ты бы это сделала?»

Анжела Лондон — музыкальный проект в жанре трэш-поп, который появился в 2012 году с хитом «Ультрафиолет».

Ранее Бузова сорвала голос на съемках музыкального шоу.