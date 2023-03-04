Сыгравшая возлюбленную погибшего Пускепалиса актриса рассказала о нем

Российская актриса Елена Панова сыгравшая возлюбленную героя Сергея Пускепалиса в фэнтези «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, рассказала о работе с погибшим актером. Ее цитируют «Аргументы и факты».

По словам Пановой, с Пускепалисом они снимались и раньше. «В фильме «Сердце Пармы» я играла женщину героя Сергея Пускепалиса. Но это было не первое наше сотрудничество. Мы также снимались вместе в фильме «Метро», в сериале «Шифр», — рассказала она.

Панова поделилась ощущением, что актера недоснимали и недооценили. «Когда случается такая трагедия – человек неожиданно покидает этот мир, безусловно, это вызывает чувство недоговоренности, недосказанности. Но мне кажется, Сергей жил очень честно и все время был в жизни кино, театра, страны», — сказала актриса, добавив, что с Пускепалисом было весело, комфортно и комфортно работать, а на съемочной площадке его все любили.

20 сентября 2022 года на трассе М-8 «Холмогоры» произошло ДТП, в котором погибли Пускепалис и его водитель Александр Синицын. Автомобиль, в котором они находились, столкнулся с двумя фурами. От полученных травм Пускепалис скончался на месте.

В начале февраля 2023 года Пускепалис был посмертно удостоен Ордена мужества.