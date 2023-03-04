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Лолита рассказала, что иногда клеит татуировки перед клубными концертами

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита призналась, что иногда клеит себе татуировки перед клубными концертами. Об этом пишет «Пятый канал».

«Когда у меня какие-то концерты клубные — клею татуировку. Когда настроение есть», — отметил Лолита.

Журналисты пообщались с певицей во время концерта «Песни Виктора Резникова», на шее у звезды красовалась цветная татуировка в виде совы. Лолита отметила, что не всегда позволяет себе носить такие яркие украшения. По ее словам, во время съемок в одном из проектов ей по контракту было нужно целый месяц ходить в студию с одной прической и одним лаком для ногтей.

«Когда я приходила на площадку и забывала убрать татуировку, мне быстро напоминали — Татуировка! Я быстро все убирала», — вспомнила Лолита.

Ранее Лолита рассказала, на что стоит обращать внимание при знакомстве с мужчиной.

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