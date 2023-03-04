В Минкультуры заявили о тесном музейном сотрудничестве России и Казахстана

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что Россия и Казахстан планируют на 2023 год множество событий в музейной сфере. Ее цитирует ТАСС.

По словам Любимовой, в ведомстве ждут интересных разнообразных проектов, реализованных при участии двух стран. «Тесное межмузейное общение на уровне конференций, встреч, докладов и обсуждение дальнейших планов выливается в такие крупные выставочные проекты, по которым, конечно, мы очень все соскучились», — отметила она.

2 марта государственный советник Казахстана Ерлан Карин встретился с главой Минкультуры РФ. Собеседники обсудили культурное взаимодействие двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог в этой области.

Ранее сообщалось, что на Russian Film Festival в Казахстане покажут пять российских фильмов