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Звезда «Алисы в стране чудес» Миа Васиковска заявила о завершении своей актерской карьеры

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Global Look Press

Звезда дилогии Тима Бертона «Алиса в стране чудес» Миа Васиковска заявила о завершении своей актерской карьеры, сообщает IndieWire.

Актриса, заканчивающая работу в картине «Blueback», съемки которой проходят в Австралии, рассказала, что после этого не намерена возвращаться в Голливуд.

33-летняя Васиковска, чья карьера началась в возрасте 17 лет, назвала причиной своего решения профессиональное выгорание.

«Мне хочется заниматься в жизни более важными вещами, чем проводить большую часть своего времени в актерском трейлере, ожидая команды режиссера», — призналась она.

Также актриса уточнила, что внешний лоск актерской профессии отличается от того, как выглядит работа артистов на самом деле.

«Есть ощутимая разница между тем, что происходит на съемках в реальности и как мы это воспринимаем через экран», — заявила звезда.

В конце 2022 года Васиковска также публично высказалась о жестоком обращении с молодыми актрисами в Голливуде.

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