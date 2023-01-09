Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Никиту Михалкова лечат врачи певицы МакSим

KP.RU: Никита Михалков переведен в реанимацию 52-й больницы, где лечили певицу МакSим

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Народный артист и режиссер Никита Михалков уже несколько дней в больнице. За это время появилось уже несколько версий диагноза 77-летнего Никиты Сергеевича. Но семья не озвучивает диагноз режиссера. Пресс-секретарь артиста заявил, что у Михалкова — грипп.

Как пишет kp.ru, Никиту Михалкова перевели в реанимацию 52-й больницы. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, а у врачей есть большой опыт. Именно здесь спасли певицу MaкSим (Марину Абросимову), которая поступила сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике.

При этом у MaкSим был отрицательный тест на коронавирус.

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила коллегам, которые раскритиковали ее за рассуждение о смерти Никиты Михалкова.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть