Никиту Михалкова лечат врачи певицы МакSим

Народный артист и режиссер Никита Михалков уже несколько дней в больнице. За это время появилось уже несколько версий диагноза 77-летнего Никиты Сергеевича. Но семья не озвучивает диагноз режиссера. Пресс-секретарь артиста заявил, что у Михалкова — грипп.

Как пишет kp.ru, Никиту Михалкова перевели в реанимацию 52-й больницы. Здесь установлено новейшее медицинское оборудование, а у врачей есть большой опыт. Именно здесь спасли певицу MaкSим (Марину Абросимову), которая поступила сюда с запущенной пневмонией после лечения в частной клинике.

При этом у MaкSим был отрицательный тест на коронавирус.

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила коллегам, которые раскритиковали ее за рассуждение о смерти Никиты Михалкова.