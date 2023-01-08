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В Госдуме требуют возбудить уголовное дело в отношении актера Смольянинова

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что обратится в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова. Он также назвал актера «предателем». Об этом Хамзаев сообщил РИА Новости.

«Считаю, что этот беглый артист должен повторить путь Невзорова (признан в РФ иноагентом) с уголовным делом. У таких актеров должно быть незамедлительное аннулирование контрактов по всем государственным заказам — фильмам. Со своей стороны обращусь в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело на этого предателя», - заявил депутат.

Ранее Смольянинов заявил, что «эмоционально» готов пойти воевать за Украину. Он добавил, что таким образом бы «защитил» одних своих «братьев» от других. При этом актер также добавил, что ему «наплевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

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