Книжный магазин в Киеве собирает русскоязычные книги для переработки

Муниципальный книжный магазин «Сяйво книги» собирает книги на русском языке, которые отправляет на переработку. Об этом написано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предприятия.

«57 тонн русскоязычных книг, которые вы каждый день нам приносили, уже ушли на благо экологии», — отчитались «Сяйво книги». Организаторы акции призывают «нести русскую литературу, которую нет желания читать и держать дома».

Вырученные средства отправляются на поддержку ВСУ.

Ранее президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком.