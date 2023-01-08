Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Книжный магазин в Киеве собирает русскоязычные книги для переработки

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Муниципальный книжный магазин «Сяйво книги» собирает книги на русском языке, которые отправляет на переработку. Об этом написано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предприятия.

«57 тонн русскоязычных книг, которые вы каждый день нам приносили, уже ушли на благо экологии», — отчитались «Сяйво книги». Организаторы акции призывают «нести русскую литературу, которую нет желания читать и держать дома».

Вырученные средства отправляются на поддержку ВСУ.

Ранее президент Эстонии ответил на вопрос о борьбе с русским языком.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть