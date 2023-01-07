Николас Кейдж не будет озвучивать Нуара в продолжении «Человека-паука: Через вселенные»

Актер Николас Кейдж не вернется к озвучке Нуара в сиквеле мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Как сообщает Screen Rant, он надеется озвучить героя в третьей части, но в этот раз Sony не обращалась к нему с предложением о сотрудничестве.

«Я не знаю подробностей, и мне об этом никто ничего не говорил. Спросите у Sony, а я не знаю, почему авторы меня не пригласили. Я бы хотел, чтобы они это сделали. Я тоже люблю Человека-паука Нуара — это великолепный персонаж», — сказал Кейдж.

Главный герой мультфильма, режиссерами которого стали Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон, должен отправиться в путешествие, чтобы сразиться с антагонистом — новым персонажем по имени Пятно. Известно, что роли снова озвучили Шамик Мур, Оскар Айзек и Хейли Стайнфелд.

Премьера мультфильма «Человек-паук: Через вселенные — 2» состоится 2 июня 2023 года.

Ранее Sony опубликовала трейлер сиквела «Человека-паука: Через вселенные».