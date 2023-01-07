50 Cent и Эминем начали работу над сериалом по фильму «8 миля»

Рэперы 50 Cent и Эминем начали разрабатывать сериал на основе фильма «8 миля». Об этом 50 Cent заявил в интервью Big Boy TV.

«Я собираюсь показать «8 милю» на телевидении, — сказал 50 Cent. — Это будет грандиозно. Я работаю. Это будет не пустышка. Я ставлю сто баллов. Думаю, это должно быть связано с наследием Эминема, потому что для меня важно, чтобы молодежь это поняла».

Он объяснил, что шоу станет современным пересказом фильма, и сравнил его с «Бель-Эйр» — перезагрузкой сериала «Принц из Беверли-Хиллз» от Peacock.

Фильм «8 миля» посвящен истории белокожего парня (Эминем), который покоряет рэп-баттлы Детройта. В 2003 году Эминем получил премию «Оскар» за лучшую песню к фильму.

Ранее Эминем появился на обложке нового комикса Marvel про Человека-паука.