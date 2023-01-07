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Наташа Королева улетела отмечать Рождество к матери в Майами

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Наташа Королева улетела в Майами, чтобы отметить Рождество с матерью Людмилой Порывай. Она опубликовала семейную фотографию на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Невзирая ни на какие преграды, в этот день я всегда стараюсь быть в кругу семьи, рядом с мамой», — написала артистка.

На фото Королева позирует с мамой, сестрой Русей, ее супругом и дочерью. Судя по снимкам на страницах родственников в соцсетях, муж певицы Тарзан (Сергей Глушко) и сын пары Архип встречали Рождество отдельно.

Ранее Королева рассказала, как выступала в 90-е перед бандитами.

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