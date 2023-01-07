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Владимир Пресняков пообещал отдать свои гонорары с концерта участникам СВО

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Владимир Пресняков передаст всю выручку за концерт в Москве в поддержку солдат СВО. Об этом он заявил перед началом выступления, передают «Брянские новости».

«Хочу сказать, что весь гонорар сегодняшнего концерта мы отдадим ребятам, которые находятся на передовой — и это благодаря вам», — обратился Пресняков к зрителям.

Согласно источнику, за месяц до концерта билет можно было купить за 4 тыс. рублей, а в день выступления — за 7,5 тыс. рублей. Артист исполнил около 15 песен, среди которых — «Зурбаган», «Слушая тишину», «Достучаться до небес» и «Стюардесса по имени Жанна».

Ранее стало известно, что Пресняков скрывался за маской Черного Кролика в шоу «Новогодняя Маска + Аватар».

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