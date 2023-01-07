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Баста и Егор Крид поругались на съемках шоу «Голoc. Дети»

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Первый канал

Рэперы Егор Крид и Баста (Василий Вакуленко) вступили в словесную перепалку в ходе слепых прослушиваний юбилейного сезона шоу «Голoc. Дети» на Первом канале. Как сообщает «СтарХит», это произошло во время выступления участницы Анны Доровской с песней «Течет Волга». К девочке повернулись все судьи, а зрительный зал скандировал: «Браво!»

«Это было супер стильно, супер вкусно, особенно концовка», — сказал Крид.

Баста заявил, что в выступлении «нечего разделять — все идеально», но Крид с ним не согласился.

«Да подожди, хватит песок сыпать», — перебил Баста. В ответ Крид подколол коллегу: «Кто из нас песок сыпет, Василий Михайлович».

В итоге юная участница выбрала команду Басты.

Ранее был рассекречен артист, скрывавшийся за маской Черного Кролика в шоу «Новогодняя Маска + Аватар».

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