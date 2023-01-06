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112: телеведущий Михаил Ширвиндт стал жертвой интернет-мошенников

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Телеведущий и писатель-мемуарист Михаил Ширвиндт поверил интернет-мошенникам, отправив деньги якобы своему другу. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Ширвиндт получил сообщение от неизвестного абонента. Он представился другом телеведущего и сказал, что попал в экстренную ситуацию и ему срочно нужны 140 тыс. рублей.

Ширвиндт сразу же отправил деньги, однако, заподозрив неладное, позже связался со своим другом. Выяснилось, что тот ни в какие экстренные ситуации не попадал и денег не просил.

Канал отмечает, что полиция начала проверку по этому инциденту.

Ранее сотрудница отделения банка в Марьиной Роще, Москва, заподозрила, что пожилая посетительница находится под влиянием мошенников, поэтому не дала ей снять полмиллиона со счета и вызвала полицию.

92-летняя Эльвина Киселева пришла в отделение банка в Марьиной Роще и потребовала выдать ей все свои накопления — около 500 тыс. рублей. Сотрудница банка, увидев, что женщина плохо идет на контакт, торопится и планирует перевести деньги на «безопасный счет», заподозрила, что пенсионерка находится под влиянием мошенников. Она сразу же позвонила в полицию и попросила их приехать прямо в отделение, чтобы сотрудники правоохранительных органов смогли убедить женщину не передавать чужим людям свои накопления.

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