Baza: Никита Михалков находится в реанимации одной из московских больниц

Режиссер Никита Михалков находится в реанимации в одной из московских больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно информации Telegram-канала, Михалкова перевезли в другую больницу накануне в тяжелом состоянии. До этого режиссер находился в больнице №67.

«По данным Базы у него была диагностирована ковидная пневмония. При этом, представители Михалкова сообщают, что у него обычный грипп», — пишет Baza.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Михалкова госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом.

По данным инсайдера Telegram-канала, у режиссера была диагностирована ковидная пневмония.

Позже пресс-служба Михалкова сообщала, что режиссер был госпитализирован с гриппом. Каких-либо деталей в пресс-службе не добавили.

5 января 2023 года в России выявили 3274 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.