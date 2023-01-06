Самбурская рассказала, как ее уволили из сериала за просьбу повысить зарплату

Актриса Настасья Самбурская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, как потеряла роль в проекте в начале творческой карьеры.

По словам артистки, она принимала участие в сериале «Обручальное кольцо», в котором «снимали по 19 сцен в день». «Когда через 300 серий я попросила повысить гонорар, меня выписали из сериала», — рассказала Самбурская.

Проект транслировался на телевидении с 2008 по 2012 год. Всего вышло 820 эпизодов.

Ранее Настасья Самбурская заявила, что похожа на Ларису Гузееву. Актриса выложила фото со съемок нового проекта и попросила подписчиков ответить на вопрос, есть ли схожесть между знаменитостями.