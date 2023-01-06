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Экс-солист «Ласкового мая» Серков заявил, что перед смертью Шатунов жаловался на усталость

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yuriy_shatunov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вокалист первого состава группы «Ласковый май» Сергей Серков в беседе с «Пятым каналом» вспомнил о последнем разговоре с покойным Юрием Шатуновым.

По словам певца, Шатунов жаловался на усталость. «Я ему написал: «Как дела?». А он: «Я все на гастролях, уже третий месяц почти», — рассказал Серков. По его словам, умерший артист заявил о желании отдохнуть.

Серков признался, что в тот момент не придал серьезного значения словам Шатунова. Он вспомнил, что после жалоб друга рассказал ему о том, что написал новую песню. Всего через три дня после разговора Юрий Шатунов ушел из жизни.

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