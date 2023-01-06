Анна Семенович заявила о желании завести гарем

Певица Анна Семенович в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на предложение поклонника выйти за него замуж.

«У меня таких запросов в вопроснике штук 15. Я одна, а вас 15. Я вот думаю, может мне гарем из мужей построить?» — написала звезда в личном блоге. Она пошутила, что поселит всех мужей в отдельные комнаты.

Семенович призналась, что ей часто предлагают подобное в соцсетях. «Я же не могу размножиться, я такая одна уникальная женщина», — говорит исполнительница.

Ранее Анна Семенович призналась, что однажды ее похитили после выступления. По словам певицы, инцидент произошел на заре ее карьеры в группе «Блестящие».