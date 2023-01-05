Пресс-служба Михалкова: режиссер госпитализирован с гриппом

В пресс-службе режиссера, актера, председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова заявили, что народный артист РСФСР был госпитализирован с гриппом. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства не уточнил каких-либо деталей произошедшего.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом.

Изначально, утверждает источник, 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ №67. После, как сообщается, его перевезли в другую больницу с помощью реанимационной бригады. По данным инсайдера, у Михалкова диагностирована коронавирусная пневмония.

До этого сообщалось, что 5 января 2023 года в России выявили 3274 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Также зафиксировано 47 смертей, число выздоровевших увеличилось на 4719 человек.

Всего с начала пандемии выявлено 21 817 113 заболевших и 393 945 смертей соответственно.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вместе с высокопоставленными сотрудниками Национальной комиссии здравоохранения и Национального управления по профилактике и контролю заболеваний КНР обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией.