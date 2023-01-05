По факту смертельного падения легенды БДТ Велимеева возбуждено дело

Сын старейшего сотрудника БДТ имени Г.А. Товстоногова Адиля Велимеева Тахир рассказал в беседе с 78.ru о последних днях отца в больнице.

Известно, что 20 декабря Велимеев поскользнулся на покрытой льдом дороге и получил тяжелые травмы головы. По словам сына, в Мариинской больнице Санкт-Петербурга Адилю Велимееву провели операцию. «После операции он был в медикаментозной коме. Его из нее вывели, но потом он опять впал в кому. Пока никакого заключения я не видел», — объяснил Тахир Велимеев.

Кроме того, уточнил сын Адиля Велимеева, по факту происшествия возбудили уголовное дело. «Насколько я знаю, дело возбуждено, идет следствие. Так что посмотрим, что будет. Сейчас идут все бюрократические дела, с похоронами еще неизвестно», — сказал он.

Адиль Велимеев работал в БДТ примерно 60 лет, заведовал машинно-декорационным цехом. В театре его называли легендой и хозяином сцены.

О смерти 83-летнего Велимеева стало известно 4 января.