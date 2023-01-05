Хью Джекман попросил Американскую киноакадемию не номинировать Райана Рейнольдса на «Оскар»

Хью Джекман в шутку попросил Американскую киноакадемию не номинировать на «Оскар» своего друга и коллегу Райана Рейнольдса, сообщает Variety.

Исполнитель роли Росомахи записал шутливое видео, в котором обратился к членам киноакадемии с призывом не номинировать Рейнольдса в категории «Лучшая оригинальная песня» за его исполнение композиции «Good Afternoon» из новогоднего фильма «В духе Рождества», где он исполнил главную роль.

По словам Джекмана, который присоединится к Рейнольдсу на съемках третьего «Дэдпула», оскаровская номинация плохо повлияет на эго Рейнольдса и сделает совместную работу с ним невыносимой.

«Получение Райаном Рейнольдсом номинации в категории «Лучшая оригинальная песня» сделало бы следующий год моей жизни невыносимым. А ведь я должен провести с ним год на съемках нового «Дэдпула». Поверьте мне, если он получит номинацию, это стало бы проблемой», — пошутил Джекман.