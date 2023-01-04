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ФАН: Пугачева не имеет прав на песню «Любовь, похожая на сон»

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На канале «Россия-1» прозвучала песня Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон» в исполнении Полины Гагариной. По данным ФАН, на ТВ исполнили эту песню без согласия самой Примадонны, так как артистка не имеет прав на композицию.

Источники рассказали агентству, что песня принадлежит композитору Игорю Николаеву и поэтессе Валерии Горбачевой, которые и получают прибыль от использования песни.

Также 31 декабря в новогоднем мегахите «Ирония судьбы, или С легким паром!» прозвучала песня Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Оказалось, что права на трек принадлежат компании «Мосфильм».

Ранее сообщалось, что в Липецке депутаты требуют уволить руководство канала, показавшего концерт с Пугачевой.

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