Названы участники нового сезона шоу «Суперстар!»

Роксана Бабаян и Ирина Салтыкова примут участие в новом сезоне шоу «Суперстар!»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

На НТВ 6 ноября стартует третий сезон музыкального шоу «Суперстар!», передает mk.ru.

Участниками нового сезона стали артисты Роксана Бабаян, Вячеслав Малежик, Ирина Салтыкова, Катя Лель, Алена Иванцова, Ольга Зарубина, Александр Айвазов, Рома Жуков, Сергей Чумаков и экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Ведущими осталась Лолита Милявская и Вадим Такменев, в звездном жюри остались Лера Кудрявцева, Маша Распутина, Стас Пьеха и Сергей Соседов. «Для моих коллег этот проект — потрясающая возможность вернуться в строй. У всех участников были свои причины, по которым они из строя выпали. Но сцена — это жизнь; и либо ты борешься за нее всем смертям назло, либо зритель от тебя отворачивается», — говорит Милявская.

Ранее сообщалось, что Лолита назвала конфликты с Соседовым на шоу «Суперстар» «особенностями жанра».

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