Новое юмористическое шоу «Это миниатюры» стартует на ТВ

Новое юмористическое шоу «Это миниатюры» стартует на телеканале ТНТ4, рассказала пресс-служба вещателя.

Комики в этом шоу будут выступать только в жанре миниатюр в дуэтах и трио, а оценивать их юмор и решать, кому достанется денежный приз, будут зрители. За победу им придется бороться не только со своими заявленными соперниками, но и с приглашенными звездами, которые будут выступать в конце каждого выпуска.

Среди комиков, которые заявлены к участию в проекте, — Антон Шастун, Илья Макаров, Азамат Мусагалиев, Давид Цаллаев, Денис Дорохов, Заур Байцаев, Дмитрий Позов, Яна Кошкина, Екатерина Моргунова, Александр Пташенчук, Игорь Чехов, Михаил Кукота и др. В качестве приглашенных звезд выступят и ведущие проекта: Михаил Стогниенко и Валерий Равдин. «Как оказалось, говорить о тех вещах, которые действительно волнуют, можно не одному и не в шнуровой микрофон. Мы решили отказаться от жюри, потому что нам надоело слушать оценки от людей, которые сами так выступать уже не могут», — делится Равдин.

Первый выпуск нового шоу «Это миниатюры» выйдет 31 октября в 22:00 на телеканале ТНТ4.

Ранее сообщалось, что на ТНТ стартует новое юмористическое шоу «Концерты».