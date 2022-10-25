Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина прокомментировала слухи о беременности. Этим она поделилась в беседе с mk.ru.

Катина не подтвердила информацию о положении, но сообщила, что она и муж Дмитрий Спиридонов «активно работают над этим». Певица призналась, что хочет родить дочь. Также она планирует подобрать красивое русское имя для своего малыша. «Дима очень хочет сына, но поскольку у меня уже есть сын, мне бы хотелось дочку. Наряжать ее, бантики, платьица и так далее», — поделилась артистка.

Спиридонов добавил, что хочет «пять детей». По словам Катиной, она не планирует так много рожать, так как «детородный возраст имеет свое окончание».

Ранее певица объяснила, почему не заключила брачный договор с мужем.