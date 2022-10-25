Алена Водонаева заявила, что не планирует больше заводить детей

Телеведущая Алена Водонаева сообщила, что не хочет заводить второго ребенка. Об этом она сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Водонаева отметила, что теперь планирует жизнь «только для себя». Ведущая воспитывает 12-летнего сына от бизнесмена Алексея Малакеева Богдана. В соцсетях теледива делится успехами ребенка.

Также Водонаева призналась, что давно не испытывала чувство влюбленности. По словам телеведущей, она любит быть одной. «Мне мало кто нравится и мало с кем хочется быть», — отметила светская львица.

Ранее Водонаева рассказала, что никогда не меняла фамилию во время замужества. Она добавила, что планирует оставить свою фамилию в случае нового брака.