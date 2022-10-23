Певица Рита Дакота назвала новый альбом Моргенштерна* «грязным и мерзким»

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Global Look Press

Певица Рита Дакота посетовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на то, что новый альбом рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) вышел в топ, вытеснив пластинку артистки. Скриншоты публикует PROzvezd.

«Я осилила только две песни и дальше не смогла. Мне стало плохо на физическом уровне. Это плохо, грязно и мерзко. Захотелось помыться», — сказала Дакота.

Однако впоследствии певица написала, что сменила гнев на милость. «И Морген тоже часть света, и также отлично подсвечивает все, что нужно. Понимаете?» — подчеркнула артистка, утверждающая, что в мире происходит борьба света и тьмы.

Ранее сообщалось, что Рите Дакоте ставили капельницу за несколько часов до концерта.

*  признан в РФ иностранным агентом
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