Певцов подписал петицию об отмене шоу Киркорова в Крыму

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов у себя в Telegram-канале рассказал, что подписал петицию об отмене концертов эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова в Ялте и Феодосии.

Он назвал концерты «мерзостью». «Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде», — высказался он.

Известно, что «Союз православных граждан Тавриды» организовал сбор подписей в крымских храмах за отмену концертов Филиппа Киркорова в Крыму из-за его номера с крестом на песню «Мария Магдалена».

Соответствующее обращение направлено руководству Крыма и министру культуры республики. Отдельное обращение адресовано митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю — об отмене концертов Киркорова попросило ялтинское казачье общество «Станица Донская».

Концерт Филиппа Киркорова в Феодосии запланирован на 26 июля, в Ялте — на 27 июля. На свои шоу он пригласил раненых российских военнослужащих, проходящих лечение в санаториях Крыма.