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Седокова рассказала о двух потерях, которые им с мужем пришлось пережить

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annasedokova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Анна Седокова в разговоре с журналом «Hello!» призналась, что за прошедшие два года им с мужем Янисом Тиммой пришлось пережить две потери: гибель бабушки певицы и их любимой собаки Мамбы.

«У нас произошли две большие потери: ушла из жизни моя бабуля, которая воспитывала меня и очень сильно любила, и погибла наша собака Мамба, которая была для нас как ребенок. Мы полгода собирали себя по крупицам, было очень сложно», — пожаловалась Седокова.

Она добавила, что им с мужем за время отношений пришлось вместе пройти через немало других жизненных испытаний. Вместе с этим Седокова призналась, что за три года совместной жизни с супругом она стала более понимающей. Ее характер, по словам певицы, сменился с «дерзкого и резкого» на относительно мягкий. В особенно трудные периоды отношений звездная пара, чтобы избавиться от ощущения рутины, устраивает себе выходной на несколько дней, в это время Седокова и Тимма проводят время вместе и возвращаются «в период влюбленности».

«Мы снимаем номер в гостиницу и пропадаем на два дня: занимаемся любовью, пьем шампанское, играем в карты, смотрим сериалы или отдыхаем на пляже. Так мы возвращаемся в период влюбленности, когда двое только познакомились и начали встречаться», — пояснила певица.

Ранее Седокова рассказала, как сын в полгода помог ей заработать деньги на квартиру.

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