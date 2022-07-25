«Только хардкор»: заболевшая коронавирусом Кудрявцева рассказала о своем состоянии

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) пожаловалась, что заразилась коронавирусом во время отпуска. По ее словам, заболевание негативным образом повлияло на ее нервную систему.

«Сегодня 12-й день, и наконец-то тест показал одну полоску. Первый раз заболела ковидом полтора года назад, месяц в лежку и полгода страданий от постковида. Натура я мнительная и тревожная, поэтому меня долбануло тогда по нервной системе, впрочем, как и сейчас», — посетовала Кудрявцева.

Кудрявцева предположила, что подцепила вирус по пути в Болгарию, так как ей пришлось сделать несколько пересадок. Телеведущая уточнила, что спала «трое суток» после прилета в страну. После этого ведущая шоу «Секрет на миллион» вызвала врача из-за поднявшейся температуры. Среди симптомов Кудрявцева выделила сильную слабость, головную боль и заложенность в носу.

«Как вам мой отпуск? 12 дней на балконе — только хардкор! Можно выходить уже гулять, но реально нет сил», — резюмировала она.

Ранее заболевшая коронавирусом Лера Кудрявцева сообщила об избиении.