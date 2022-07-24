В Аргентине выступил «Хор Турецкого»

В Буэнос-Айресе прошел концерт арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano в рамках программы Unity Songs. Во время выступления коллективы исполнили композиции о Великой Отечественной войне, а также хиты и народные песни разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас это первое посещение Латинской Америки. За время существования нашего коллектива мы были много раз в Северной Америке, но очень хотели побывать также здесь и в Бразилии», — подчеркнул худрук арт-групп Михаил Турецкий.

Он отметил, что это сотрудничество может стать «началом большой дружбы между артистами и Аргентиной». «Наши турне всегда были раскалывающими лед недоверия. При любой политической турбулентности культура — это настоящая основа основ», — сказал также Турецкий.

Музыканты также сыграют в городе Монтевидео, Уругвай. 27 июля группы выступят в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро в Бразилии, а 28 июля — в комплексе «Мемориал Латинской Америки», Сан-Паулу.