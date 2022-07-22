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Роспотребнадзор подаст в суд на организаторов концерта Макса Барских

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Свердловский Роспотребнадзор подаст в суд на организаторов концерта Макса Барских, решившего не выступать и не распространять свою музыку в России. об этом сообщает e1.ru.

Концерт в Екатеринбурге должен был состояться еще 23 сентября 2020 года, но его трижды переносили. Деньги за билеты на отмененный концерт жители Екатеринбурга получить не могут — певец заявлял, что не вернет средства и направит их на гуманитарную помощь Украине, а организаторы неоднократно отказывались возвращать средства. «Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области был инициирован сбор заявлений от потребителей, чьи права были нарушены, для подачи коллективного иска. Специалистам поступило 27 заявлений на общую сумму в 220 тыс. руб. Иск сформирован и будет подан в ближайшее время», — рассказали в надзорном органе.

Организатор концерта — ООО «Ладошки шоу», компания, основанная в Екатеринбурге в 2012 году и до 2019 года называвшаяся ООО «Уралбилет.ру». До этого «Ладошки шоу» шесть раз выступали ответчиком в арбитражном суде и дважды в судах общей юрисдикции.

Ранее блогер Мария Погребняк в своем Telegram-канале назвала украинского певца Макса Барских «скользким червячком» за его нелестные слова в адрес телеведущей Регины Тодоренко.

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