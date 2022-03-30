Первый канал опроверг слухи о закрытии шоу с Еленой Малышевой

Первый канал в беседе с изданием Super опроверг закрытие шоу «Жить здорово!» c Еленой Малышевой.

Проект не закрывают, передача отсутствует в эфирной сетке временно. «Программа «Жить здорово!» не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — уточнили в пресс-службе Первого канала.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что телеведущая Елена Малышева распустила свою программу на Первом канале из-за изменений в эфире. Утверждается, что 29 марта Малышева собрала своих сотрудников и якобы заявила, что программа «Жить здорово!» закрывается.

Ток-шоу Малышевой о здоровье выходит на Первом канале с 2010 года.

В конце февраля из-за ситуации на Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, сейчас канал работает в информационном режиме.