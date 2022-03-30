В Китае решили ограничить интернет-стримеров

Китайские власти готовятся ввести ограничения против интернет-стримеров и пользователей стриминговых сервисов в связи с нерегулируемыми объемами онлайн-пожертвований, которые получают стримеры, сообщает газета The Wall Street Journal.

Собеседники издания заявили, что власти Китая предлагают ограничить онлайн-чаевые (также называемые «донатами») суммой в 10 тыс юаней (около 130 тыс руб.), при этом также обсуждается возможность ужесточить ограничение контента.

По задумке китайских властей, такие меры должны помочь в борьбе против «телефонной зависимости», а также интернет-мошенничества. Китайские сервисы, такие как ByteDance (им принадлежит TikTok) и Kuaishou Technology отказались давать комментарии по данной информации.

Ранее знакомый блогера, на стриме у которого умер мужчина, назвал его «человеком с подвинутой психикой».

Смерть мужчины на треш-стриме блогера из Тверской области Сергея Колина наступила после того, как он выпил в эфире семь банок пива по заданию зрителей.