Дима Билан рассказал, как восстанавливается после операции

Поп-исполнитель Дима Билан рассказал у себя в Telegram-канале о перенесенной операции.

Болезнь, которую Билан не называет, обострилась на фоне дважды перенесенного коронавируса. Сейчас, по его словам, он поправляется. «Все под контролем! Я в порядке и восстанавливаюсь! Любое оперативное вмешательство требует времени для восстановления! Я в процессе, выздоравливаю и постепенно готовлюсь к работе!» — сказал Билан.

Он также напомнил, что в мае начнется его большой тур по России и полноценное возвращение на сцену.

Ранее актер и телеведущий Валдис Пельш опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что проходит плановый осмотр. «Я не госпитализирован, на плановом осмотре, просто иногда для этого нужно отключить телефон. Не волнуйтесь, все хорошо», — уточнил артист.