МИД Латвии внес Баскова в черный список

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что внес народного артиста России Николая Баскова в черный список за поддержку «агрессии против Украины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт политика в Twitter.

«На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции гражданин Российской Федерации Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины», — написал латвийский дипломат.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что 26 граждан России вошли в новый черный список ЕС, который был одобрен 25 февраля Советом ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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