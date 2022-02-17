Экс-возлюбленный Волочковой назвал клеветой обвинения в терроризме

Экс-возлюбленный балерины Анастасии Волочковой, банщик Сергей обратился к адвокату Александру Бенхину, чтобы доказать свою непричастность к обвинениям в бандитизме. Он также призвал таких обвинителей извиниться за клевету в его адрес, видео об этом он опубликовал в Instagram.

«Недавно вы смотрели передачу, в которой меня обвинили в том, что я занимался бандитизмом в Тамбовской области, где я ни разу не был. Александр — толковый и крутой адвокат, который буквально за день изучил всю информацию. У него есть полная доказательная база о том, что я не имею никакого отношения к преступлениями. Думаю, что те люди, которые наговорили на меня, должны принесли свои извинения», — высказался Сергей.

Бенхин рассказал, что у Сергей Кузнецова есть полный тезка, который как раз таки живет в Тамбовской области. Экс-возлюбленный Волочковой же родился на Украине, уверяет юрист. Бенхин предложил Сергею подать в суд на тех, кто его оболгал, однако окончательное решение по этому делу остается за банщиком.

Ранее сын Никаса Сафронова Дмитрий обвинил банщика Сергея в терроризме и грабеже.