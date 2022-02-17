Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В России с COVID-19 госпитализированы 18 090 человек 11:44
В Киеве заявили, что не увидели отвода российских войск от границы с Украиной 11:41
Крымские белорусы пригласили Лукашенко посетить полуостров 11:38
Малахов сорвал съемки из-за выступления Камилы Валиевой 11:37
В минобороны Британии заявили о начале нового этапа острой конкуренции... 11:35
Глава МИД Великобритании Трасс пригрозит России статусом изгоя 11:34
Россияне чаще покупают подарки на 8 Марта, чем на 23 Февраля 11:33
В НАТО не заметили признаков деэскалации вокруг Украины 11:31
Почти половина всех налогов в России в 2021 году была собрана в пяти... 11:25
В ЛНР заявили о применении украинской армией тяжелого вооружения 11:22

Роберту Паттинсону пришлось дважды менять голос во время съемок «Бэтмена»

Авторы «Бэтмена» попросили Паттинсона не говорить «зверским» голосом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Warner Bros. Pictures

Актер Роберт Паттинсон в шоу Джимми Киммела рассказал, что ему пришлось дважды менять свой голос во время съемок нового «Бэтмена».

По словам Паттинсона, сперва он хотел сделать голос Бэтмена радикально отличающимся от того, каким голосом говорили игравшие супергероя артисты раньше. «Все говорили такими грубыми, хриплыми голосами, и я решил, что сделаю наоборот — буду шептать. Так продолжалось около двух недель, звучало очень зверски, меня попросили прекратить», — цитирует Паттинсона The Hollywood Reporter.

Остановившись на более глубоком, традиционном тоне, от костюмера он узнал, что не первый пытается подарить Бэтмену именно такой голос. »Кристиан Бейл так делал в «Бэтмене: Начало». Если послушаете первый тизер этого фильма, вы услышите именно этот голос. Я обнаружил это пару недель назад», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что Паттинсон планировал сыграть эмо-вампира в «Сумерках», но ему пригрозили увольнением.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть