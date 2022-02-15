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Одного из лауреатов «Оскара» впервые выберут зрители

Одного из победителей «Оскара» выберут в Twitter

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На церемонии вручения премии «Оскар» впервые объявят лауреата, выбранного с помощью народного голосования в Twitter, пишет The Hollywood Reporter.

Голосование проходит с 14 февраля по 3 марта. Свой голос за фильм отдать можно, сделав пост с названием картины под хэштегом #OscarsFanFavorite.

Предлагать Академии лучший фильм можно, не опираясь на шорт-лист номинантов премии. Самой популярной ленте не дадут статуэтку, но объявят ее лучшей по мнению зрителей во время мероприятия. Делать посты с хештегом можно не более 20 раз в сутки. Кроме того, можно делиться любимыми сценами из кино под хэштегом #OscarsCheerMoment. Наиболее популярные эпизоды покажут во время церемонии.

Троих случайных участников голосования пригласят на церемонию вручения в 2023 году, им оплатят билеты в Лос-Анджелес, пять фанатов получат подарки, среди которых бесплатный абонемент в кинотеатры на год, годовая подписка на стриминговый сервис и «оскаровские» сувениры.

94-я церемония вручения наград от Американской киноакадемии пройдет 27 марта.

Ранее были объявлены ведущие церемонии вручения премии «Оскар».

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