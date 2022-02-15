Карпович заговорила о предательстве на фоне слухов о романе с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович, которой с 2020 года приписывают роман с коллегой Павлом Прилучным, призвала в Instagram-stories любить тех, кто никогда не предаст.

«Любите того, кто никогда тебя не предаст. Да и просто так любите. Ни за что. Потому что любовь не выбирает. Любите весь мир от избытка сердца, просыпаясь с чувством благодарности к богу, вселенной за то, что имеем», — написала Карпович.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись в июне 2020 года. В браке артисты провели восемь лет, у них родилось двое детей. В это же время в сети появились слухи о новых отношениях звезды «Мажора»: ему до сих пор приписывают роман с Мирославой Карпович.

Ранее Муцениеце прокомментировала роман Карпович и Прилучного.