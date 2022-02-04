Семья актера из «Ходячих мертвецов» уверена, что его похитили и убили

Семья актера из сериала «Ходячие мертвецы» Мозеса Дж. Мозли уверена, что его могли похитить и убить.

Как рассказала в беседе с изданием TMZ его сестра Тирия Кимбро, родственники не верят в версию суицида, выдвинутую полицией.

Она уточнила, что тело 32-летнего актера нашли в районе Гудзонского моста в Стокбридже, штат Джорджия, после того, как он пропал без вести некоторое время назад. Родственникам удалось отследить местонахождение его автомобиля. Двери машины были заблокированы, у Мозли было смертельное ранение.

«Расследуется дело о суициде, но детективы рассматривают все возможные версии», — уточнили в полиции.

О смерти Мозли стало известно 1 февраля.

Мозли снимался в «Ходячих мертвецах» с 2012 по 2015 год. Также он участвовал в фильмах «Голодные игры: И вспыхнет пламя», «Королева Юга» и «Хранители».