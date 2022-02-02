Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Комментатору Геничу поступают угрозы из-за шутки об изнасиловании девушки игрока... 19:10
В Пентагоне допустили отправку дополнительных сил США на Украину 19:10
В московской квартире нашли тело умершей 10 лет назад женщины 19:05
Устроившему стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы продлили арест 18:54
Посол Антонов оценил ответы США по гарантиям безопасности 18:53
Иммунолог назвал два источника будущих штаммов COVID-19 18:52
ФБР признало покупку шпионского ПО  18:46
«Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG 18:39
Фанаты еще одного клуба РПЛ будут бойкотировать матчи из-за Fan ID 18:38
Родственница рассказала о семье из Свердловской области, где мать убила младенца 18:37

Александр Масляков повторно заболел коронавирусом

Александр Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН из-за COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Ведущий Клуба веселых и находчивых Александр Масляков рассказал, что повторно заболел COVID-19. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале КВН.

«COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», — сказал Масляков.

Он рассказал, что игра не может идти без ведущего, поэтому на первых играх нового, 61-го сезона игр КВН его подменят известные кавээнщики.

В прошлом году бессменный ведущий заявил, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но беспокоится, что не сможет быть в стороне от своего детища. Он также подчеркнул, что, несмотря на слухи, КВН ждет «светлое будущее», так как игра живет и запускает новые проекты.

В декабре Масляков был награжден премией «Легенды Тавриды».

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть