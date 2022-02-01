Анфиса Чехова вспомнила, как разгребала ящик с оскорблениями в адрес «Иванушек»

Телеведущая Анфиса Чехова в разговоре с «Собеседником» пожаловалась на хейтеров, которые оставляют нелестные комментарии о звездах российского шоу-бизнеса.

«Вы знаете, раньше подобные персонажи отправляли письма на телевидение, где они писали гадости в адрес звезд, придумывали о них небылицы. Я сама разгребала такие письма в адрес группы «Иванушки». Эти послания просто выбрасывались в мусорный ящик», — подчеркнула Чехова.

Телеведущая не ожидала, что наступит тот день, когда «любой человек с улицы» будет иметь право высказываться в адрес людей, которые «многолетним трудом добились авторитета и уважения». Она выразила сожаление по поводу того, что в современном обществе ведения блога считается профессией.

Ранее Собчак ответила на критику после участия в шоу «Вечерний Ургант».