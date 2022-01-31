Оксимирон завел TikTok

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров — настоящее имя) создал аккаунт в TikTok. Артист опубликовал видео, в котором поблагодарил поклонников за поддержку его последнего альбома «Красота и уродство».

«Я хочу вас поблагодарить за дикий интерес к альбому «Красота и уродство». Я не ожидал такого. Меня не было в соцсетях два года, поэтому те цифры, которые я вижу (признаюсь, что я за ними слежу), меня поражают», — заявил Оксимирон.

В конце ролика рэпер также пообещал «прийти» за теми исполнителями, чья музыка популярна, потому что «проста до банальности».

Альбом «Красота и уродство» вышел в декабре 2021 года. Это первый лонгплей Оксимирона за шесть лет.

Ранее все 22 песни из пластинки рэпера попали в топ-100 самых популярных треков «Яндекс.Музыки».