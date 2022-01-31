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Историк моды Васильев рассказал, как правильно целовать женщинам руку

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Историк моды Александр Васильев на YouTube-канале «CLASS» подчеркнул, что ни в коем случае нельзя подносить руку дамы к своему лицу при приветственном поцелуе.

«Мужчина должен уметь целовать дамам ручку. При этом никогда не поднимать ручку до своего лица», — заверил Васильев.

По словам историка моды, мужчина должен наклониться к женской руке на полпути к своему лицу, а девушка, в свою очередь, должна немного приподнять руку, чтобы помочь кавалеру. Таким образом, пояснил Васильев, женская рука и мужские губы должны встретиться примерно на уровне груди мужчины. Он также рассказал, что привычка жать руки при встрече пришла в Россию из США. По словам Васильева, в нашей стране эта традиция прижилась с приходом большевиков.

Ранее эксперт по этикету Алевтина Рогова рассказала, как тактично намекнуть гостям, что пора уходить.

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